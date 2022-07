Der 51-jährige wurde 1979 in Lüneburg vom Turnfest-Virus befallen und ist seitdem Stammgast. „Die Stimmung ist einzigartig. Wer es nicht erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen,“ sagt Seifert. Schon am ersten Abend hatten die kernigen Nordkreisler im Festzelt auf der Turnfestmeile eine spontane Party gefeiert. Im Wettbewerb mit Kollegen aus Wittmund steigerten sich die trinkfesten Turnbrüder und -schwestern in einen Song-Contest mit Showcharakter. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, schwärmt Seifert. Turnfeste sind eben immer für Überraschungen gut.

Was auch für die Unterkünfte gelten kann. „Wir müssen immer mit eiskaltem Wasser duschen“, beschwert sich die Wellendorferin Marie Dauwe. Ihre Teamkollegin Eva Weiß ergänzt: „Als wir ankamen, sollten wir in einem Computer-Raum einziehen, in dem schon zwei Männer untergebracht waren. Die haben wir erst einmal rausgeschmissen“.

Dieses Problem kennen die Badberger nicht. Vom 14-jährigen Mädchen bis zum 51-jährigen Betreuer schläft die 22-köpfige Gruppe komplett in einem Klassenraum. „Das ist überhaupt kein Problem. Wir kommen doch alle aus Badbergen und kennen uns schon ewig“, bestätigt Übungsleiterin Katja Trimpe, die mit ihren Vereinskollegene gerade zur „Meile“ in der Innenstadt aufbricht.

Auf der imposanten Vergnügungsstrecke mit fünf Bühnen zwischen Schloss und Altstadtmarkt haben die Jazzdance-Mädchen der SG Wellendorf-Hankenberge an diesem Abend ihr Turnfest-„Highlight“ erlebt. Die temperamentvollen Teenager tanzten sich vor dem Konzert von Laith Al-Deen in Front der NDR-Bühne so eindruckvoll ein, dass der Moderator sie spontan auf das Podest holte. Begeleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums durften die 12- bis 14-jährigen Wellendorferinnen auf großer Bühne ihre „Dance2U“-Nummer aufführen. Stimmung a la „Sommermärchen“. „Das war einfach super“, berichtet Trainerin Isabel Mrohs.

Aber das Turnspektakel fasziniert nicht nur junge Leute. Auffällig stark vertreten sind die Senioren, die besonders den Wahlwettkampf und die zahllosen Mitmachangebote nutzen. So gönnte sich der Turnkreis-Vorsitzende Werner Unger nach absolvierter Übung beim Wettbewerb „50 plus“ im Biergarten eine deftige Schweinshaxe.

Turnfest ist viel mehr als Sport. Es ist ein Festival der Generationen mit Angeboten vom traditionellen Reckturnen bis zum trendigen Rope Skipping. In seiner Vielfältigkeit kaum fassbar und immer für eine Überraschung gut.