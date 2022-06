Im Gespräch mit dem Arbeitsamtsdirektor aus Leer und seinem Geschäftsführer Helmut Stvermann aus Papenburg, nahm Bernhard Jordan als Geschäftsführer des Ökohofes denn auch kein Blatt vor den Mund: ,,Im vergangenen Jahr hatte uns das Arbeitsamt noch 24Kräfte bewilligt." Glienke erwiderte: ,,Das Arbeitsamt Leer hat im Landesvergleich bei den ABM-Kräften die niedrigste Eingliederungsquote." Es würden in Zukunft andere Instrumente wie Praktika, Weiterbildung und Beschäftigung von Frauen bzw. Behinderten stärker gefördert. Gleichzeitig betonte er jedoch: ,,Wir wollen Bewährtes wie den Ökohofaber nicht kaputt machen." Allerdings müsste sich auch der Soziale Ökohofin Zukunft stärker nach anderen finanziellen Quellen umsehen.

Auch Helmut Stavermann schlug in dieselbe Kerbe: ,,Wir brauchen dieses Projekt in Papenburg als Brücke zur sozialen Stabilisierung von Langzeitarbeitslosen." Zusätzlich werde das Arbeitsamt im kommenden Jahr auf dem Ökohof speziell für Frauen wieder eine Teilzeitmaßnahme durchführen. Auch sogenannte ,,Kurzläufer" sollen jeweils für drei Monate gerade in der Erntezeit helfen.

Bernhard Jordan wies jedoch auf ein zweites großes Probleme hin: ,,Wir brauchen qualifiziertes Anleiterpersonal. Diese Personen müssen hier kontinuierlich arbeiten können." So sei ganz akut die Weiterbeschäftigung von Landwirtschaftsmeister Karl Heege nach über fünf Jahren in Gefahr. ,,Wir können ihm nur noch einem Vertrag für drei Monate anbieten", so Jordan. Die Kasse sei einfach leer. Vorsitzender Bernhard Heyen wies darauf hin, dass hingegen gerade diese Kraft der ,,Motor des Ökohofes" sei. Die Vertreter des Arbeitsamtes rieten Quellen im Niedersächsischen Sozialministerium bzw. bei der Ems Dollart Region stärker als bisher anzuzapfen.