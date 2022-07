Der Stein des Anstoßes: In einem Informationsschreiben des Personalrats, das auch unserer Redaktion vorliegt, wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsvorstand angekündigt habe, '"'dass ab 1. Januar 2006 für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen die 40-Stunden-Woche sowie sozial ausgewogene Jahressonderzahlungen vereinbart werden'"'. Begründet würde dieses Verhalten mit dem Gestaltungsspielraum, den der Landkreis mit dem vorübergehenden Austritt aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) zum 1. Januar 2006 habe.

'"'Der Landkreis Osnabrück war viele Jahre stolz, insbesondere bei der Umgestaltung von der klassischen Behörde zu einer dienstleistungsorientierten Verwaltung bundesweit führend zu sein'"', heißt es in der Personalratsinformation weiter. '"'Mit der jetzt vorgenommenen unterschiedlichen Behandlung in Arbeitsverträgen wird offenbar bewusst und gewollt eine Dreiklassengesellschaft aufgebaut. Neue Kolleginnen und Kollegen werden dazu gebracht, auf freiwilliger Basis Arbeitsverträge zu unterschreiben, die von den bestehenden erheblich abweichen. Ob dieses dazu beiträgt, den sozialen Frieden zu wahren, kann jeder selbst beurteilen.'"'

Zum erwähnten vorübergehenden Austritt aus dem KAV: Der Kreistag hatte Ende 2004 beschlossen, unter anderem wegen der ungleichen Bezahlung von Angestellten und Beamten aus dem KAV auszutreten. Im Dezember vergangenen Jahres machte der Kreistag diese Entscheidung für den sehr wahrscheinlichen Fall rückgängig, dass der Landkreis aufgrund seines Austritts als '"'sonstiges Mitglied'"' an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) bis zu 385000 Euro höhere Beiträge zahlen müsste. Für KAV-Vollmitglieder gelten günstigere Beitragssätze.

Nun hat allerdings der vorübergehende Austritt zur Folge, dass der Landkreis seit dem 1. Januar 2006 bei Abschluss von neuen Verträgen mit Angestellten nicht mehr an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gebunden ist.

Und das sagt der Landkreis: In der Tat sei die Verwaltung bei Neueinstellungen nicht mehr an den TVöD gebunden, sagt der Erste Kreisrat Dr. Reinhold Kassing auf Anfrage unserer Zeitung. Abgesehen von der 40-Stunden-Regelung und der '"'sozial ausgewogenen Jahressonderzahlung'"' wolle der Kreis dennoch zunächst das weitere Vertragswerk anwenden. '"'Sozial ausgewogene'"' Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) bedeute im Übrigen, dass in den Entgeltgruppen der Angestellten vergleichbar mit den Beamten des mittleren Dienstes 90 Prozent, des gehobenen Dienstes 50 Prozent, des höheren Dienstes 0 Prozent gezahlt würden.

Kassing macht unmissverständlich deutlich, dass er '"'diesen Weg weitergehen wird'"'. Es könne nach wie vor nicht angehen, dass Angestellte und Beamte (die nach den Besoldungsrichtlinien unter anderem schon 40 Stunden wöchentlich arbeiten müssen) für gleiche Arbeit unterschiedliche Leistungen erhielten. Diese Schere müsse langfristig geschlossen werden. Und die Störung des sozialen Friedens? Kassing: '"'Das Schreiben nehmen wir mit großer Gelassenheit zur Kenntnis.'"'