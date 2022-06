Und dann ausgebreitet zu einem Alphabet der Erinnerung. Der Leipziger Künstler Kaeseberg (Tomas Fröbel) hat seine zu Archiven gefügten Bildkörper aus Fundstücken in Kunstharz im Schiff der Dominikanerkirche als raumgliedernde Installationen inszeniert. Eine Bildfolge kann im Kreis abgeschritten, eine weitere als Achse zur Apsis hin verfolgt werden. Hinzu kommen Objektserien an den Wänden und in der Mitte ein Gehäuse, das als Innen und Außen der Bildwelt erforscht werden kann.

Kaeseberg spürt in scheinbar zufälligen Bildfolgen der Konstruktion des Gedächtnisses nach, das Reste kollektiver Hoffnung und individueller Erinnerung eigentümlich verschränkt. So breitet der Künstler zerschnittene Kleidungsstücke in der Serie "family values" an einem Ende des Kirchenschiffes aus und setzt diesem Akzent des Privaten in der Apsis Schrifttafeln gegenüber, deren Buchstabenfolge rückwärts gelesen das Wort "Revolution" ergeben. Dies mag als Reflex auf enttäuschte Erwartungen an die "Wende" verstanden werden. Zugleich ergibt sich hier der Rückbezug auf Caspar David Friedrichs Gemälde "Gescheiterte Hoffnung". Der Romantiker hatte das im Packeis zerschmetterte Segelschiff zum Sinnbild zerstobener Freiheitsträume gemacht.

Das Motiv des Stillstandes hat Kaeseberg in seiner Formensprache Bild werden lassen. Ausgetrocknetes Kunstharz sieht wie gefrorenes Wasser aus, dessen Schlieren und Blasen noch eine Ahnung von bewegter Flüssigkeit geben. Erinnerung gibt es jedoch nur auf Kosten des gegenwärtigen Lebensvollzuges: So arrangiert Kaeseberg die zu Bildchiffren arrangierten Kleidungsstücke als Folge aus Reliquien. In jedem Textilstück ist sein Träger noch gegenwärtig: Gerade in einem Kirchenschiff wachsen den von innen magisch leuchtenden Bildkästen neue Dimensionen von Bedeutung zu.

Aber dieser Künstler macht bei allem ausgefeilten Ortsbezug keine Kunst für den sakralen Raum. Eher schon Kunst, die sich zeitgenössischer Theoriearbeit bestens einfügt. Das Gedächtnis des Einzelnen als Ableger kollektiver Bildspeicher, Diskurse, die das gestaltende Individuum nicht mehr brauchen, um weiter zu wuchern: Kaeseberg misstraut wie viele seiner Künstlerkollegen dem einzelnen Bild und komponiert statt dessen Inventare aus Videobildern oder Symbolen.

So füllt sich die Erinnerung mit zufällig festgehaltenen Bruchstücken zu einem Konglomerat der Einzelheiten. Die Bilder von einer Australienreise machen deutlich, das vom reichen Leben im Gedächtnis nur eine Abfolge sich wiederholender Schlüsselreize bleibt. Der einzelne Mensch scheint nicht mehr fähig, sein Ich als individuelle Struktur zu formen. Was bleibt? Der Apparat, der nach gesichtslosen Regelwerken funktioniert.

Diese Einsichten mögen ernüchtern. Kaeseberg bringt sie jedenfalls schlüssig in ästhetische Gestalt. Jedes aufgetrennte und dann ausgebreitete Kleidungsstück hat doppelten Charakter. Es ist Relikt eines Lebens und abstraktes Bild. Was im Lichtschein der Objektkästen luzide Präsenz erhält, wird von dem Überzug aus Kunstharz wieder auf Abstand gebracht. So spielen diese Bildkästen mit der Spannung von Nähe und Ferne, zeigen, wie das lebendige Leben im Tod zur Maske erstarrt.