Kalkuliert hatte die Gemeinde Wallenhorst mit Gewerbesteuern in Höhe von 6,9 Millionen Euro. Erzielt werden nach aktuellem Stand 7,5 Millionen Euro. Nach Abzug der Kreisumlage bleiben 400000 Euro, hinzu kommen 600000 Euro aus der Einkommensteuer. „Wenn man nur 2008 betrachtet, sind das brillante Zahlen – aber bevor Sie jetzt alle Beifall klatschen...“ Annegret Rethmann nutzte die Vorstellung des Nachtragshaushaltes 2008 im Finanzausschuss, um die politischen Vertreter für die Folgejahre zur Ausgabendisziplin zu mahnen. Denn Teil des Zahlenpaketes ist auch die mittelfristige Planung für die nächsten Jahre. Und da stehen große Investitionen an.

Gerade für die Kindergärten und Schulen hat der Gemeinderat wegweisende Entscheidungen getroffen, die entsprechende Investitionen nach sich ziehen. Beispiel: Die Kindergärten sollen nach und nach ausgebaut werden, um zusätzliche Betreuung für unter Dreijährige anbieten zu können. Fest geplant ist im ersten Schritt der Ausbau des Kindergartens St. Raphael in Wallenhorst. 50000 Euro stehen für dieses Jahr im Haushalt, für die nächsten zwei Jahre kommen weitere 1,5 Millionen Euro hinzu. Noch nicht im Haushalt verbucht, aber von der Politik bereits beschlossen ist der Ausbau der Kindergärten St. Marien in Rulle und St. Stephanus in Hollage.

Nachdem der 2008er-Haushalt im Frühjahr vom Rat verabschiedet worden war, ergaben sich auf der Baustelle Gymnastikhalle zahlreiche Änderungen. Entsprechend den politischen Beschlüssen, fällt das Bauwerk größer und besser aus. Konsequenz: Zusätzliche 500000 Euro müssen allein dafür im Haushalt untergebracht werden. Insgesamt steigen die mittelfristigen Verpflichtungen, die es zu finanzieren gilt, um 2,28 Millionen Euro.

Der Finanzausschuss stimmte dem Nachtragshaushalt geschlossen zu, wenngleich es auch kritische Stimmen gab. Barbara Langemeyer kritisierte für die CDU, dass 58000 Euro für die Verlagerung des Fahrradständers der Realschule nachträglich eingearbeitet werden mussten. Langemeyer: „Es war doch klar: Wenn die Gymnastikhalle an der Stelle gebaut wird, muss der Fahrradständer da weg.“ SPD-Ratsherr Hubert Pohlmann betonte die Warnungen für die Zukunft, dass bei gleichbleibenden Einnahmen eine Neuverschuldung unvermeidbar sein wird.