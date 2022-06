Bei den Vornamen der Jungen hat sich Lukas mit sieben Mal wieder an die Spitze gesetzt, nachdem er seinen Spitzenplatz von 2007 in 2008 ein Jahr lang an Max abgeben musste. 2009 folgten auf Platz zwei die Vornamen Tom, der sechsmal, und auf dem dritten Platz Ben und Maximilian, die jeweils fünfmal gewählt wurden.

Insgesamt sind die Beurkundungen von Geburten im Standesamt Melle im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im Jahr 2009 wurden 442 Geburten beurkundet – davon 230 Jungen und 212 Mädchen. Im Jahr 2008 wurden 417 Kinder in Melle geboren. Zu den 442 Kindern im Jahr 2009 zählen auch die Kinder von Eltern aus umliegenden Gemeinden, die nach Melle zur Entbindung kamen. Auffällig ist hierbei der Anstieg aus den nördlichen Nachbargemeinden, nachdem die Entbindungsabteilung des Krankenhauses in Ostercappeln zum 1. Oktober 2009 geschlossen wurde.

Der Trend, dem Kind nur einen Vornamen zu geben, verstärkte sich in 2009. Von den 442 Babys, die im Jahre 2009 das Licht der Welt in Melle erblickten, erhielten 326 Kinder einen Vornamen, 106 Kinder zwei und zehn Kinder drei und mehr Vornamen.

Im vergangenen Jahr gaben sich 196 Ehepaare das „Ja-Wort“ im Vergleich zu 181 in 2008. Entgegen der landläufigen Meinung, dass der Monat Mai der Heiratsmonat ist, fanden die meisten Eheschließungen in den Monaten August (27) und September (26) statt. Traditionell sehr wenige Eheschließungen gibt es am Anfang des Jahres.

Begehrte Heiratsdaten im Jahr 2010 werden Sonntag, 10.10.2010, und Mittwoch, 20.10.2010, sein. Beim Meller Standesamt sind für diese Daten noch Termine verfügbar.

90 Prozent aller in 2009 frisch Vermählten bestimmten einen Ehenamen. Davon wurde traditionell in 93 Prozent aller Fälle der Name des Ehemannes gewählt. Nur sieben Prozent der Männer wählten den Namen der Frau. 19 Paare entschieden sich, ihren bisherigen Namen auch in der Ehe beizubehalten. Zehn Personen entschieden sich, ihren Geburtsnamen bzw. bisherigen Familiennamen dem Ehenamen hinzuzufügen. Im Jahr 2009 wurden in Melle drei gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften begründet. Im Jahr 2008 waren es zwei. Im letzten Jahr traten zwei weibliche Paare und ein männliches Paar vor das Standesamt. Alle Paare bestimmten einen gemeinsamen Lebenspartnerschaftsnamen.

Im Jahr 2009 verstarben 489 Personen in Melle, 410 waren es 2008. In den Monaten Juni und November wurde mit je 28 die geringste Anzahl von Sterbefällen verzeichnet, wohingegen im Januar mit 56 Sterbefällen die Zahl am höchsten war.

Die Zahl der Kirchenaustritte sank im Jahr 2009 mit 111 Austritten gegenüber dem Jahr 2008 mit 133 Austritten. Im letzten Jahr handelte es sich um 68 Austritte aus der evangelisch-lutherischen Kirche, 37 Austritte aus der römisch-katholischen Kirche und sechs Austritte aus sonstigen Kirchen.