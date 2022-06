Bei der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona stellte Sony am Sonntag die Smartphone-Modelle Xperia P und U vor, die an Musik- und Video-Angebote des Unternehmens angebunden sind. Sony hatte vor gut einer Woche die Übernahme der zweiten Hälfte des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Sony Ericsson für gut eine Milliarde Euro abgeschlossen.