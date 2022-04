Schon jetzt laufen die Vorarbeiten für die Umstellung. Die 14000 handschriftlichen Blätter, in Buchform gebunden, wurden in das das noch aktuelle Format DIN A 3 übertragen. Die 34 Mitarbeiterinnen des Grundbuchamtes müssen geschult werden. Außerdem wird noch umgebaut, damit künftig lange Wege entfallen, denn neben den Grundbuchblättern gehören zu den Grundbuchblättern noch gut anderthalb Kilometer Akten, die weiterhin in Papierform bestehen bleiben. Der Osnabrücker Amtsgerichtsdirektor: '"'Es gibt noch viel zu tun, aber die Mühe lohnt sich.'"'

Alle, die ab Januar 2005 ein berechtigtes Interesse am Einblick ins Grundbuch haben und häufig darauf zugreifen müssen, haben es dann bequemer. Notare und Banken können sich zum '"'automatisierten Abrufverfahren'"' zulassen lassen. Das erlaubt, jedes Grundbuchblatt in Niedersachsen - auch in den 79 anderen Grundbuchämtern - auch außerhalb der Dienstzeiten der Behörde in den eigenen Räumen aufzurufen. Außerdem kann der Notar oder Bankmitarbeiter den Grundbuchinhalt ausdrucken. Damit wird die Abwicklung aller Grundbucheinsichten schneller und effektiver.

Die Landesregierung erwartet, dass der Personalbedarf in der Grundbuchverwaltung zurückgeht. Die Arbeiten in den Geschäftsstellen, bei den so genannten Eintragern und im Schreibdienst dürften sich erheblich rduzieren. Landesweit rechnet die Justizverwaltung, 110 Stellen wegrationalisieren zu können. Auch in Osnabrück werde man Stellen einsparen, so Große Extermöring, die Mitarbeiter aber in anderen Bereichen weiter brauchen.