Im Elfmeterschießen parierte Hope Solo den entscheidenden Schuss und legte damit die Grundlage für den 5:3 (2:2, 1:1, 1:0)-Erfolg in Dresden. «Wir haben bis zum Schluss alles gegeben und haben es geschafft», sagte die 29-Jährige mit einem ansteckenden Dauerlächeln. Auf dem Weg zum erhofften dritten WM-Titel ist am Mittwoch in Mönchengladbach Frankreich der nächste Gegner.