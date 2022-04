Die zukünftigen Teilnehmer können sehen, was angeboten wird, können sich registrieren lassen und erhalten das Passwort. Phase zwei, in der die Wunschlisten zusammengestellt werden, beginnt dann am 16. Mai (sie läuft bis zum 15. Juni).

Die Premiere in Sachen Anmeldung für das Ferienspielprogramm per Internet war in Bad Essen und Ostercappeln im Vorjahr erfolgt – und bewährte sich bestens. Christina Göttgens und Jörg Hinsken, die beiden örtlichen Jugendpfleger, betonen, dass es nahezu ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben hat.

Es zeigte sich, dass die damals angebotenen Termine für Anmeldungen in den Schulen kaum in Anspruch genommen wurden. Dennoch bieten die Jugendpfleger (bei Bedarf) Hilfe bei der Anmeldung – bei Jörg Hinsken im Rathaus Bad Essen oder bei Christina Göttgens in der Ludwig-Windthorst-Schule. Hilfreich ist auch die Kooperation mit den Schulen, wo die Anmeldungen in der Computer AG geprobt werden können.

Und auch das spricht für sich: Bei der Premiere vor einem Jahr gab es rund 15000 Zugriffe auf die Ferienspiel-Homepage der Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln. Bereits seit geraumer Zeit stehen rund 70 Veranstaltungen – die „eigenen“ Termine wurden anschließend eingepasst, auf Tage gelegt, die noch konkurrenzlos waren. Das, so Hinsken, hat den Vorteil, dass sich das Angebot verteilt und kaum geschoben werden muss. Wichtig auch dies: Parallelveranstaltungen finden möglichst einmal in der ersten und einmal in der zweiten Ferienhälfte statt – damit alle die Chance haben teilzunehmen.

Nicht fehlen darf selbstverständlich die Kultfahrt zum Heidepark nach Soltau. Neu dagegen ist der Besuch der Autostadt Wolfsburg.