Pastoralreferentin Püschel trat die Nachfolge von Schwester Amanda an. '"'Sie kommen in ein gut bestelltes Haus, nehmen Sie die Herausforderung an'"', sagte Pfarrer Franz-Bernhard Lanvermeyer, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Hümmling-Krankenhauses. Er wünschte der neuen Krankenhausseelsorgerin viel Erfolg bei ihrer Aufgabe und unterstrich, dass ein hohes Maß an Leidenschaft vorausgesetzt werde, um der Aufgabe gerecht werden zu können.