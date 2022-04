Die Schüler der Klassen 8a und 8b ließen sich an ihren drei Projekttagen selbst vom Klingeln zum Schulschluss nicht bremsen. Und so ganz nebenbei lernten sie nicht nur Wände zu streichen und Bilderrahmen zu bauen: Wie viel Farbe brauche ich für 20 Quadratmeter Wand? Welche Wirkung hat eine sonnengelbe Wandfarbe auf die Atmosphäre? Von der Geometrie bis zur Farbenlehre reichte das Spektrum der Wissensgebiete, mit denen sich die Achtklässler beschäftigten.

'"'Wir verfolgen hier ein ganzheitliches Konzept'"', berichtet Klassenlehrerin Barbara Hofmann. Gemeinsam mit Kunstlehrerin Friederike Künne, Sozialpädagoge Stefan Quermann und Klassenlehrer Herbert Asendorf hatte sie die Schüler seit den Herbstferien auf die Projekttage vorbereitet.

Doch bevor die Schüler Pinsel und Hammer in die Hand nahmen, wurde das neue Design für die Klassenräume ausgiebig diskutiert. Das Ergebnis: Einer leuchtet jetzt strahlend gelb und optimistisch hellgrün, der andere ist von einem kräftigen, dunklen Rot und dezentem Elfenbein geprägt. Auch die Flure vor den Klassenzimmern strahlen in neuen Farben und sind mit großformatigen, ausdrucksstarken Gemälden dekoriert. Jeweils zwei bis vier Jugendliche haben die Motive erdacht und realisiert.

Einen Klassenraum haben die Schüler in die Bereiche Lernen und Wohnen unterteilt. Eine Sitzgruppe und Zeitschriften sollen schon bald zum Entspannen zwischen den Schulstunden einladen.

Wie gut die Schüler zusammenarbeiten, welches Durchhaltevermögen sie auch bei schwierigen Aufgaben an den Tag legen, all das zeigen die Projekttage. '"'Wir haben einen ganz anderen Kontakt zu den Schülern'"', freut sich Stefan Quermann. Und die Schüler identifizieren sich mit ihren neuen Klassenräumen und halten sie viel lieber in Ordnung. Vandalismus? Zum Glück Fehlanzeige.