In zwei Jahren Theorie und Praxis erfuhren sie, wie wichtig und welch ein Wunderwerk die Füße sind. '"'Jetzt habt ihr den Grundstein für das neue Berufsleben als Podologe'"', klärte der Leiter der Fachschule für Podologie, Harald Stanger, vier Absolventen der Vollzeitausbildung auf, den erlernten Gesundheitsfachberuf in Angriff zu nehmen. 15 der Examinierten bestanden den Ergänzungslehrgang, nachdem sie die Nachqualifizierung zum Podologen in nur acht Wochenenden berufsbegleitend erfolgreich absolviert hatten.