Vermischtes So oder so: Mensen müssen sein 11.12.2009, 20:00 Uhr

In der Frage der Gesamtschulen jetzt schon über Standorte zu reden heiße den zweiten Schritt vor dem ersten tun, sagte Annegret Christ-Schneider. Das ist nur die halbe Wahrheit. Schließlich bringt es nichts, den Elternwillen zu erfragen, wenn man ihn dann im Fall des Falles nicht umsetzen will. Da darf man schon darüber nachdenken, was das für einzelne Schulen bedeutet.