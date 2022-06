Deshalb hat das Verkehrsministerium eine Bundesrats-Initiative für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung gestartet, wonach Rollschuhfahrer ausnahmsweise auch auf extra ausgewiesenen Radwegen fahren dürfen. Heute wird der Vorstoß in der Länderkammer beraten und anschließend an die Fachausschüsse weitergeleitet. Schon im Herbst soll die Änderung in Kraft treten.