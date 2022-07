"Keinen der beiden würde ich wieder hergeben", sagen die Meppener unisono, die über die Rubrik "Ich suche ein Zuhause" in unserer Zeitung auf die Tiere aufmerksam geworden sind. "Kann man diesem Hund widerstehen?", fragt die 31-Jährige und zeigt auf das Foto des entsprechenden Ausschnitts aus der "Meppener Tagespost" vom 28. März vergangenen Jahres. Unter der Überschrift "Getreten und misshandelt" war darin damals das Schicksal "Charlies" publik gemacht worden. "Charlie", der da noch "Chuck" hieß, war bei einem Trinkgelage von Landstreichern in Haren auf offener Straße getreten und misshandelt worden. Eine Passantin fand den vier Monate jungen Mischlingswelpen auf einer Bank vor dem Harener Rathaus und brachte ihn zum Hundeheim des Tierschutzvereins Meppen in Wesuwe.

Noch am gleichen Morgen rief Elke Erler beim Tierschutzverein an. Sie vereinbarte für mittags einen Besuchstermin und fuhr am späten Nachmittag erneut mit ihrem Lebensgefährten dorthin. Beide waren von "Charlie" begeistert. Um aber keine voreilige Entscheidung zu treffen, schliefen sie eine Nacht darüber, bis am nächsten Morgen fest stand: Er kommt zu uns.

Bereut haben sie die Entscheidung nie. "Er hat so einen super Charakter, ist absolut lieb", betont die Sonderschullehrerin, die bereits vorher 15,5 Jahre eine Mischlingshündin hatte- aus dem Tierheim in Lingen. Bei "Charlie" fand sie die Wesenseigenschaften, die sie bei diversen Hunden, die sie sich vorher bei Züchtern angeschaut hatte, vermisste. "Es war wirklich ein Zufall, dass Charlie' genau zu der Zeit in der Zeitung stand, als wir einen neuen Hund gesucht haben", sagt Elke Erler.

Um den sozialen Kontakt zu anderen Vierbeinern zu fördern, gehen Elke Erler und Frank Fredewehs regelmäßig zur Hundeschule in Haren-Emen. Dort wurden sie auch auf die aus Griechenland stammende Hündin "Sissy" aufmerksam, die sie kurz vor Weihnachten im Hundeheim in Wesuwe besuchten. "Während alle anderen von den Kleinen begeistert waren, habe ich nur Augen für Sissy' gehabt", erinnert sich die 31-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt das erste Mal der Gedanke kam, einen zweiten Hund zu sich nach Hause zu nehmen.

Die heute ca. zweieinhalb Jahre alte weiße Schäferhündin war mit ihren sechs, damals acht Wochen jungen Welpen aus ihrer ursprünglichen Heimat Chalkidiki nach Deutschland gekommen. Sie hätten in Griechenland mit Ende der Saison keine Chance gehabt, den Winter zu überleben, da die Touristen fehlten, die sich sonst um den auf der Straße lebenden Hundenachwuchs kümmern. Durch persönliche Kontakte zum Chalkidikischen Tierschutzverein "Animal Peace" wurde sie mit ihrem Nachwuchs nach Deutschland gebracht, nachdem das nordrheinwestfälische Umweltministerium dem Meppener Tierschutzverein die Einfuhrerlaubnis erteilt hatte.

Der Gedanke an einen Zweithund festigte sich bei Elke Erler und Frank Fredewehs. Probeweise holten sie "Sissy" einen Tag zu sich nach Hause, um vor allem auch zu sehen, wie "Charlie" sich mit ihr verstehen würde. Der reagierte "total aufgeregt und hibbelig", so dass die Hündin schweren Herzens ins Tierheim zurück gebracht wurde. Als sie ein paar Wochen später jedoch unter der Rubrik "Ich suche ein Zuhause" in der "Meppener Tagespost" (über die allein in diesem Jahr bisher bereits mehr als 50 Hunde vermittelt wurden) zu finden war, stand für die Tierfreunde aus der Kreisstadt fest: Sissy' kommt doch uns".

Bereut haben sie auch diese Entscheidung nicht, denn längst sind "Charlie" und "Sissy" unzertrennliche Spielgefährten, die viel voneinander profitieren und den ganzen Tag gemeinsam verbringen. Einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen, dem Schwimmen, konnten sie dabei gerade im Urlaub auf dem Land bei Brandenburg nachgehen. "Beide sind richtige Wasserratten", zeigt Frank Fredewehs schmunzelnd auf ein Foto, auf dem sie einträchtig nebeneinander schwimmen. Sie wieder zu trennen, käme ihren Leuten nicht in den Sinn. "Wir sind froh, dass wir beide über diese Rubrik in der Zeitung, die richtig super ist, gefunden haben".

Nur gute Erfahrungen hat auch die Familie Jahn aus Meppen-Schwefingen gemacht. Nachdem ihr Hund "Flöckchen", ebenfalls aus dem Tierheim geholt, mit 16 Jahren gestorben war, stand für sie fest: Der Nachfolger kommt ebenfalls aus dem Tierheim. Mit "Bo" fanden sie dort im vergangenen Februar einen Mischling, der wegen der Trennung seiner Besitzer abgegeben worden war. Schnell bekam der jetzt fünf Jahre alte Rüde von seinen neuen Leuten den Beinamen "der Professor", weil er "immer so besinnlich und aristokratisch wirkt", erzählt Sylvia Jahn mit breitem Lachen, während "Bo" seinem Titel alle Ehre macht und sich, das Wohnzimmer gut überblickend, auf dem großen weißen Sofa breit macht.

Dort merkt man ihm nichts von seiner großen Furcht an, die er Fremden gegenüber hat. "Seine Angst vor allem und insbesondere Männern gegenüber war zu Anfang so schlimm, dass Briefträger und Handwerker keine Chance hatten", berichtet Johannes Jahn. Ein bisschen Sicherheit gegeben hat ihm "Lilli", eine jetzt 14 Monate alte Fundhündin aus Lathen, die Ostern dieses Jahres dazu kam. "Wir sind sowieso tierverrückt, und als uns eine Nachbarin den Zeitungsausschnitt zeigte, wollten wir Lilli' unbedingt haben. Sie sah unserem Bo' so schön ähnlich- und das nicht nur wegen ihrer schiefen Nase", schmunzelt Sylvia Jahn, die sich selbst als "tierverrückt" bezeichnet.

"Lilli" hielt, was der Bericht in der Zeitung versprochen hatte. Der Mischling ist der kleine Wirbelwind geblieben, der es schon im Tierheim liebte, mit viel zu großen Kauknochen und Spielsachen durch die Gegend zu flitzen. "Sie ist ein richtiges Kind, das am liebsten den ganzen Tag nur spielen würde", sagen die Jahns und sehen amüsiert zu, wie die Hündin mit den Söhnen Joel und David um einen roten Igel "kämpft". "Sie ist einfach nur positiv", attestieren die neuen Besitzer, die froh darüber waren, dass die erste Begegnung zwischen "Bo" und "Lilli" so positiv verlief und sich beide "vor Freude angejodelt haben".

Diese "Liebe auf den ersten Blick" der beiden Vierbeiner hat gehalten. "Sie spielen viel zusammen und toben bei den Spaziergängen miteinander", erzählt ihre neue Familie, die "jederzeit wieder Hunde aus dem Tierheim holen würde". "Sie sind so klasse drauf, ergänzen sich gut, lernen voneinander. Und sie geben einem so viel, gerade wenn man mal schlecht drauf ist", ist Sylvia Jahn von den beiden Rackern, die auch von der Größe her optimal zu den Kindern passten, ganz begeistert. "Lilli" scheint das Kompliment gefallen zu haben. Wie eine Gazelle hüpft sie freudig durch das Wohnzimmer und hat dort nur ein Ziel: Das große Quietschhuhn zu erwischen, das David und Joel ihr lockend vor die Nase halten.