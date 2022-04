Besonders musikalisch zeigte sich neulich die SPD. Auf ihrem «Deutschlandfest» feierte die Partei in Berlin das 150-jährige Bestehen der Sozialdemokratie. Das Programm glich eher dem eines Festivals: Die Prinzen, Hip Hop Academy, Babelsberger Filmorchester, Konstantin Wecker, Roland Kaiser und allerlei Künstler mehr - was da auf der Bühne ablief, war ein popkultureller Parforceritt. Zwischendurch gab es eine Rede von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Aber bloß nicht die Leute langweilen, schien das Motto zu sein.

Parteifreund Jürgen Trittin steht gerne an den Plattentellern, er trat schon öfters als DJ Dosenpfand auf. Trittins Lieblingsbands (laut Facebook): Depeche Mode, Franz Ferdinand, Johnny Cash, Duffy, Talking Heads, Trio, Patti Smith, Fehlfarben, Foyer des Arts und Brian Ferry. Da kennt sich wohl einer richtig gut aus. Blöd nur, dass der Künstler Bryan Ferry heißt und nicht Brian.

Nichts vorzumachen braucht man SPD-Chef Sigmar Gabriel. Wie fast jeder Politiker in Niedersachsen ist er mit Scorpions-Sänger Klaus Meine befreundet. Zudem war Gabriel früher der Pop-Beauftragte der SPD, was ihm den Kosenamen «Siggi Pop» einbrachte. Als die Band Modern Talking sich 2003 auflöste, erklärte Pop-Beauftragter Gabriel zur Scheidung von Dieter Bohlen und Thomas Anders: «Das war seit langem überfällig.»

Meister der Performance ist und bleibt aber Karl-Theodor zu Guttenberg. Der einstige CSU-Shootingstar inszenierte sich gerne als Fan von AC/DC. «Ein Politiker, der sich mit AC/DC schmückt, will sagen: In mir schlummert auch ein wilder Rocker», sagt Politikberater Spreng. Guttenberg mag aber auch Techno: Seine Frau Stephanie lernte er auf der Loveparade kennen. Zum Abgang von der politischen Bühne überraschte Guttenberg dann wieder mit Musik. Beim Zapfenstreich ließ er «Smoke on the Water» erschallen, den Luftgitarren-Hit von Deep Purple. Ganz großes Theater.