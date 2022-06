Bei einem Treffen diskutierte der Arbeitskreis LEADER + die praktische Umsetzung der favorisierten Modelle in den einzelnen Gemeinden. Jutta Klose, Joe Siewe, Christian Lammers, Reinhard Dasenbrock, Regina Meyer zu Strohe, Carola Wedell und Barbara Schmitz-Becker sind von den Jurys der sieben Kommunen zu Siegern der Wanderausstellung bestimmt worden.

Kunst und Natur sollten im Einklang miteinander zur Kommunikation zwischen Menschen und mit der Landschaft auffordern. Zum Renner unter den 26 Modellen avancierte der "Radfahrer" des Badberger Kunstpädagogen Joe Siewe, der auf Platz eins rangierte und in Haselünne installiert wird. Auf Platz drei landete Christian Lammers mit seinem "Hasetal-Segel", das in Herzlake platziert werden soll. In Meppen fiel die Wahl auf die Sandstein-Skulptur von Jutta Klose. Titel: "Begegnung".

Wie die Arbeitskreis-Mitglieder berichteten, gibt es teilweise in Bezug auf die Standortwahl oder die Größe des Objektes Änderungswünsche. Kloses Skulptur soll beispielsweise nicht wie ursprünglich geplant zwischen Kunstzentrum und Koppelschleuse, sondern auf der anderen Seite des alten Hanekenkanals stehen. "Beim Zweckverband muss vieles zusammenlaufen, wenn es um die Realisierung des Projektes geht", verwies LEADER-+ -Projektleiter Klaus Ludden u. a. auf schriftliche Auftragserteilungen, Baugenehmigungen und Fundamentierungen. Insgesamt werde angestrebt, im Schulterschluss mit den Gemeinden und den örtlichen Ansprechpartnern die Kunstobjekte zum Saisonauftakt Anfang Mai vor Ort zu installieren. Dort würden auch Hinweistafeln über die Kunstroute, den Titel des Kunstwerkes und die Vita des Künstlers informieren. Im Anschluss ist nach seinen Worten eine Hasetal-Kunstfahrt mit Begleitprogramm im Rahmen eines Pauschalangebotes geplant. In einer Broschüre soll das gesamte Projekt schließlich dokumentiert werden.