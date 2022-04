Wilken skizzierte bei dem "dienstlichen Abschied in feierlicher Stunde" in seiner Laudatio die Persönlichkeit und den beruflichen Lebensweg des Schulleiters. Nach seinem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Vechta von 1959 bis 1962 habe er als Junglehrer zuerst in der privaten katholischen Volksschule in Thuine unterrichtet, bevor er 1963 als Lehrer an die Kardinal-von-Galen-Schule in Meppen gekommen sei. Von 1966 bis 1972 habe er als Schulleiter in Helte und ein Jahr später in Bokeloh gewirkt. Seit dem 1. August 1973 habe er als Hauptlehrer und Rektor die Grundschule in Fullen geleitet. Fast 38 Jahre sei er als Lehrer und 27 Jahre als Schulleiter segensreich tätig gewesen, wofür er im Namen der vielen Schüler und Eltern herzlichen Dank sage.

In einer besonderen "Unterrichtsstunde" verabschiedeten sich alle Klassen von ihrem ehemaligen Lehrer und Rektor. Auch in den Liedern und Theaterstücken wurde die herzliche Verbundenheit, der aufrichtige Dank und der doch schmerzliche Abschied sichtbar. Die Klasse 4 erfreute den scheidenden Rektor und die zahlreichen Gäste - unter ihnen u.a. stellvertretenden Bürgermeister Peter Göpfert mit Amtsleiter Wilhelm Kuhl und stellvertretenden Stadtdirektor K.-H. Schlupper, Ortsvorsteher Bernd Heumann, Pfarrer Reinhard Potts und Elternratsvertreterin Gößling-Preuß - mit einer lustigen Unterrichtsstunde in Rechnen. Das erste Schuljahr tanzte "Fische im Aquarium", und alle Grundschüler sangen "Ein Lied für dich, das singen wir, es war mit dir `ne schöne Zeit, und dass sie jetzt zu Ende geht, tut uns allen leid". Das "Märchen vom Rübenziehen" durch die Klasse 3 versinnbildlichte die erstrebenswerte Gemeinsamkeit im Zusammenleben der Menschen, während die Klasse 2 mit ihrem Stück "Danke" den realen Bezug zur Abschiedsstunde herstellte.

Rita Bromkamp hatte als kommissarische Schulleiterin die Gäste begrüßt und die 27-jährige Zusammenarbeit mit Reinhold Mescher als Zeit des gemeinsamen Agierens und Wirkens beleuchtet. Auch Pfarrer Reinhard Potts dankte für die aufopfernde Arbeit in Pfarrgemeinde und Seniorenkreis. Bürgermeister Peter Göpfert lobte die "hartnäckige Überzeugungsarbeit" des scheidenden Schulleiters, der sich in Fullen mit den beiden schulischen Erweiterungsmaßnahmen "ein Denkmal gesetzt" habe. Bernd Heumann dankte als Ortsvorsteher für diese "bleibenden Erinnerungen", und Elternratsvorsitzende Gößling-Preuß dankte Mescher, für den der "Beruf eine Berufung" gewesen sei, für das vertrauensvolle Verhältnis zu den Eltern. Rektor Klaus Sojka dankte im Namen der Meppener, Rühler und Versener Grundschulen, und Annelie Wüstefeld, Leiterin des Kindergartens Fullen-Versen, dankte für die guten Gespräche und die engagierte Hilfe. Schließlich dankte Reinhold Mescher allen Gästen, ergänzte seinen beruflichen Werdegang als "Spezialist für Abordnungen" und dankte dem Kollegium für die kollegiale Zusammenarbeit: "Die Zeit in Fullen möchte ich nicht missen."