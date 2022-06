Den Schritt vor den Weltsicherheitsrat werde Präsident Lee Myung Bak zusammen mit anderen geplanten Maßnahmen gegen Nordkorea in einer Rede an diesem Montag ankündigen, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Sonntag mit. Lee hatte in den vergangenen Tagen dem kommunistischen Nachbarland wegen des Untergangs der Korvette «Cheonan» vor fast zwei Monaten «militärische Provokation» vorgeworfen und resolute Maßnahmen angekündigt.