Drei von insgesamt sechs Filmrollen zu «White Shadow» aus dem Jahr 1923 schlummerten jahrelang in einem Safe, berichtete das neuseeländische Filmarchiv. Das Material ist etwa 30 Minuten lang. «Es ist zwar nicht komplett, aber man kann darauf schon einen werdenden Meister erkennen», berichtete die amerikanische Stiftung für die Erhaltung von Filmen. Nach Informationen der «Los Angeles Times» soll der Film am 22. September in Beverly Hills in den USA gezeigt werden.