So wird vom 17. bis 19. September das "Klingende Schwagstorf 2004" gefeiert. 25 Musikzüge und Vereine, so Berni Dürfahrt, der Vorsitzende des Spielmannszuges, während der Mitgliederversammlung im Übungsraum im Feuerwehrhaus, haben bereits ihr Kommen zugesagt. Außerdem wird die "Cale Copf Company" ein Konzert geben. Die Musiktage insgesamt sollen im Zeichen der Blasmusik stehen, hieß es weiter.

Der Rückblick auf das Jahr 2003, den der Vorsitzende gab, machte deutlich, was in Schwagstorf in Sachen Musik alles geschieht. So absolvierte der Spielmannszug 29, die Blaskapelle, elf öffentliche Auftritte. Der gesamte Verein besteht derzeit aus 48 Personen. Neben der Musik entwickelt der Verein weitere Aktivitäten, die die Gemeinschaft fördern. Dazu zählt die Tannenbaumaktion, deren Erlös für die Anschaffung neuer Instrumente Verwendung fand.

Um Interesse bei Kindern und Jugendlichen für die Musik zu wecken, gab es einen Schnuppertag. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Spielmannszug und Blaskapelle freuen sich über acht neue Mitglieder.

Neben den regelmäßigen Proben kommen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Mit 22 Jugendlichen gab es ein Sommer-Zeltlager am Steinhuder Meer, und eine Boßeltour erfreute sich bester Resonanz. Außerdem wurde die Schwagstorfer Musikschule eröffnet, wo bereits nach kurzer Anlaufphase viele Jugendliche die Möglichkeit nutzten, unter Anleitung erfahrener Ausbilder ein Instrument zu erlernen.

Gute Zuschauerresonanz, so Dürfahrt, fanden das "Klingende Schwagstorf" sowie das Herbst- und Weihnachtskonzert. Dank richtete der Vorsitzende an die Musiker, denn die Kapellen seien bei allen Auftritten recht gut besetzt gewesen. Ebenso galt allen Übungsleitern und Helfern Dank.

Über gute Erfolge der Auszubildenden berichteten die Übungsleiter Kai Lienenklaus (Trommel), Sandra Preisner und Sandra Dürfahrt (Flöten) sowie nochmals Sandra Dürfahrt (Klarinetten, Blaskapelle). Einige der Neuen seien bereits soweit, dass sie den nächsten Auftritten mitmachen werden.