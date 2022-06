Köster-Bernd, wie man ihn in Lathen und Umgebung nach wie vor nennt, vollendet heute sein 80. Lebensjahr. Zugleich will er auch seinen Ministrantendienst aufgeben. Damit hat er einen weiteren Rekord im Bistum Osnabrück aufgestellt. Seit 70 Jahren ist er Messdiener bei Gottesdiensten in seiner Heimatkirche. Diesen ehrenamtlichen Dienst hatte Bernd Stubben auch nach seiner Schulentlassung nicht aufgegeben und ihn sogar bei Liturgie- feiern in der Kriegsgefangenschaft ausgeübt. "Nebenbei", so bemerkt Bernd Stubben, "bin ich auch noch 33 Jahre als Kommunionhelfer tätig gewesen".