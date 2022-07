Welches Material auf Schwitzflecken womöglich empfindlich reagiert, zeigen Hinweise im Etikett wie «Ausbluten möglich» oder «Separat waschen» an. Darauf weist Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt am Main hin. Schweiß- und Achselpads, die an der Innenseite befestigt werden, schützen davor.

Sind Schweißflecken bereits in der Bluse, sollten sie möglichst bald gewaschen werden, rät Glassl. In der Waschmaschine sei dies möglich im Woll-, Seiden- oder Feinwaschgang. Eine Alternative sei die Handwäsche bei 20 oder 30 Grad. Doch Vorsicht: Rubbeln und Wringen kann die empfindlichen Fasern schädigen. Und das Waschmittel muss für Seide geeignet sein.