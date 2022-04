Die Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen (INT) in Euskirchen haben an verschiedenen Einzellösungen gearbeitet, um die Bevölkerung zu alarmieren. Über ein spezielles Verfahren soll zum Beispiel eine Massen-SMS an Mobiltelefone versendet werden. Auch Rauchmelder, Funkuhren und Wetterstationen mit Funkempfänger könnten Alarm schlagen. Allerdings nicht flächendeckend.