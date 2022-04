Nach den Worten von Frau Haarmann hatte die Stadt Ende 2005 wegen unerwartet guter Steuereinnahmen und sonstiger Verbesserungen 6,5 Millionen Euro mehr in der Rücklage, als bei der Aufstellung des Haushaltes 2005 veranschlagt war. '"'Dieses Geld kann der Rücklage entnommen und zur Deckung der Mindereinnahmen eingesetzt werden.'"'

Auf die bei der Haushaltsaufstellung 2006 noch vorgesehene Zuführung zur Rücklage in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro musste verzichtet werden, so dass jetzt nur noch eine Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 875000 Euro erfolgt.

Durch die Gewerbesteuerrückzahlung und weitere Veränderungen ergibt sich im Nachtrag für den Haushalt 2006 ein Fehlbedarf in Höhe von 3556900 Euro. '"'Dieser Fehlbedarf kann jedoch wieder im Jahr 2007 insbesondere wegen der dann erhöhten Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden'"', zeigte sich die Stadtkämmerin optimistisch.

Oberbürgermeister Heiner Pott verwies darauf, dass die Stadt die Rückzahlung nicht völlig unerwartet treffe. '"'Im Jahr 2004 hat die Stadt von dem besagten Unternehmen Gewerbesteuerzahlungen von knapp 53 Millionen Euro erhalten. Es war klar, dass diese Zahlungen rechtlich umstritten und daher mit großen Unsicherheiten belastet sind.'"'

Laut Pott musste die Stadt nach damaliger Risikoeinschätzung von einer Nettobelastung von 13 Millionen Euro ausgehen. Um für diesen Rückzahlungsfall Vorsorge zu treffen, leistete die Stadt 2004 eine Sondertilgung von rund 9 Millionen Euro.