Vermischtes Seemannsgrab 10.07.2002, 22:00 Uhr

Am Pier in Cuxhaven legt die ,,Jan Cux" ab. Es ist die letzte Fahrt des Matrosen Jan Eckhardt Heinsohn. Der Seemann wird nicht mehr an Land zurückkehren, er bleibt auf See. Genauer gesagt 8 Grad Nord, 54 Grad West, die Stelle, an der sich der Seemannsfriedhof befindet, mitten in der Nordsee.