Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag waren Vertreter der jeweiligen Gemeinden an den Behördensitz in Meppen eingeladen. Speer erläuterte zunächst, dass es das Programm Dorferneuerung in Niedersachsen seit Beginn der 80er-Jahre gibt. "Von Anbeginn gab es eine Warteliste", sagte er. Bisher wären 95 Maßnahmen in seinem Amtsbezirk abgeschlossen worden. "Aktuell stehen 25 Dörfer auf der Warteliste", sagte der Amtsleiter zu den Gemeindevertretern.