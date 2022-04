Aufgefallen war die Gruppe der Polizei bereits im Dezember vergangenen Jahres: Bei mehreren Tankbetrügereien, bei denen die Täter ihre Fahrzeuge mit zuvor entwendeten Kennzeichen tarnten, war immer wieder ein älterer, weißer Wagen vom Typ „VW Golf“ zu sehen. Dieses Auto führte die Polizei schließlich auf die Spur der jugendlichen Gruppe. Zwei junge Frauen, 14 und 22 Jahre alt, und vier junge Männer, 16 und 17 Jahre alt, hatten sich offenbar in wechselnder „Besetzung“ zu Beutezügen getroffen. Fünf der mutmaßlichen Täter wohnen im südlichen Landkreis, einer in Osnabrück. Den Ermittlungen der Polizei zufolge sind die sechs jungen Leute verantwortlich für mehrere Pkw-Aufbrüche, bei denen sie Radios samt Zubehör wie Lautsprechern und CDs mitgehen ließen. Sie sollen in Gaststätten, Obst- und Gemüseläden, Sportlerheim und Schrottplatzgelände eingebrochen sein und sich bei Tabakwaren, Sparkäste, Getränken, Lebensmitteln und Barem aus der Ladenkasse bedient haben. Laden- und Fahrzeugdiebstahl sind im Katalog der Polizei ebenfalls auf dem Konto der Bande verbucht: Die Jugendlichen sollen Benzin aus Fahrzeugen abgezapft und komplette Zigarettenautomaten gestohlen haben. In einem Fall ließen sie den Nachforschungen der Polizei zufolge ein Auto, in einem anderen Fall sogar ein ganzes Fass Bier mitgehen. Die Jugendlichen schreckten offenbar auch vor Körperverletzung nicht zurück.