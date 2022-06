Ohlig bezog sich auf das zurückliegende halbe Jahr, in dem beide Frauen eng zusammenarbeiteten, als es galt, die Fusion der Hauptschulen in Westerkappeln und Lotte zu meistern. Reichlich Lob gab es zudem von Schulamtsdirektor Herbert Westhoff. Probleme bei der Fusion seien gut gelöst worden.

Margarete Meyer hat in vier Jahrzehnten ihren eigenen Weg gefunden, Schüler und Eltern zu erreichen. Das mag auch an ihrer burschikosen Art liegen. Elternpflegschaftsvorsitzender Michael Reimann zog nämlich den Vergleich zum Kompaniefeldwebel, dem Spieß: "Als Kommandeur und Mutter der Kompanie geben Sie den Schülern das Vertrauen zurück."

Bürgermeister Rainer Lammers anerkannte das gleichermaßen. "Sie haben sich den Beruf zur Lebensaufgabe gemacht. So wie ich Sie kenne, würden Sie noch mal Lehrerin werden", sagte er - und hörte sofort: "Das glaube ich auch."

Sie kam im Jahr 1988 an die Hauptschule Lotte und wurde sechs Jahre später Konrektorin. "Schulleiter Klemens Große Dartmann hat den Antrag gestellt, nicht ich", amüsierte sich Margarete Meyer, seit dem vergangenen Jahr Konrektorin der GHS.

Damit beschrieb er das Profil einer Persönlichkeit, die sich mit kameradschaftlicher Autorität Achtung bei Schülern und Eltern verschafft. Das gelingt dem "Innenminister vor Ort", wie sich Margarete Meyer selbst bezeichnet, mit dem Motto "locker angehen" und mit viel Humor. "Der Erziehungsauftrag der Schule ist wahnsinnig groß geworden. Die Kinder sind in den Vordergrund gerückt", sagte sie.

Es sei überaus wichtig, den Schülern zu vermitteln, dass sie geschätzt würden. "Man muss Respekt einfordern und immer auf die Schüler zugehen. Heute hilft mir der ,Omabonus' dabei", meinte die Konrektorin. Keinesfalls amtsmüde versicherte sie: "Ich habe manchmal den Eindruck, mein Schwung ist noch größer geworden."

Bestätigung gibt es überdies in Briefen, in denen Eltern Danke sagen. Das ist für sie mindestens so wertvoll wie die Urkunde.

Und als Teamplayer weiß Margarete Meyer, dass das engagierte Kollegium gleich großen Anteil an der erfolgreichen Arbeit hat. "Das letzte Jahr war sehr hart. Ich danke auch für die Unterstützung der Kollegen und hoffe, mir Humor und Kraft erhalten zu können. Wenn ich beginne zu vergreisen, sagt es mir", appellierte sie an ihre Mitstreiter.