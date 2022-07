Das Workout-Programm hat nach England und den Niederlanden auch nach Deutschland gefunden - und schon glühende Fans zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.

Zu schneller Chartmusik schwitzen sich «Bokwaner» in der Tanzschule Behneke in Viersen am Niederrhein quer durch das Alphabet. Tanzlehrer Michael Behneke hat Schilder mit Symbolen aufgehängt, als Hilfen beim Lernen der Schrittfolgen. «Ist aber ganz leicht», sagt er. Die ersten Schnupperkurse waren rappelvoll. Zum Trainieren kamen viele Männer: «Bokwa ist nicht so feminin besetzt, sondern hat viel Action.»

Auf der Fitnessmesse Fibo in Köln feierte «Bokwa» als Mix aus Boxen und afrikanischem Tanz in diesem Frühjahr Deutschlandpremiere. Es gilt als Fettverbrenner: «Bis zu 1200 Kalorien pro Stunde können schmelzen», sagt Übungsleiterin Sabine Nießen aus Düsseldorf.

Die 32-Jährige gehört zu den ersten sogenannten «Instructors» und bietet das schweißtreibende Ausdauertraining in einem Düsseldorfer Turnverein an. Die Kursteilnehmer tanzen, als malten sie mit ihren Füßen Buchstaben auf den Boden. Lernen das L, das C, später das B und das J. Auf dem Lernplan stehen sechs Schwierigkeits-Level mit mehr als 50 Symbolen.

Die Trainerin zeigt mit der Hand an, welche Figur als nächstes dran ist. Der Tanz besteht im Wesentlichen aus Gehen, Kicken, Boxen, Springen, Seitwärtsdrehen und immer wieder zweimal Wippen (im Fachjargon: «Bounce Bounce»). Die Gruppe hat das schnell drauf. Der Beat lässt Arme und Beine fliegen, bis das Shirt nass geschwitzt ist.