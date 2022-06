Ein echter Abenteuerspielplatz erwartete die Kinder in der Sporthalle der Grundschule. Insgesamt 17 Jungen und Mädchen folgten der Einladung des TuS Bad Rothenfelde in die abwechslungsreiche Gerätelandschaft.

„Du darfst dich frei bewegen“, ermutigte Simone Stegmann die Zeitungsente. Aber natürlich musste Paula dabei einige Regeln beherzigen: „Immer auf die anderen Rücksicht nehmen und ordentlich in der Reihe anstellen“, ermahnte sie Simone Stegmann.

Das fiel der Zeitungsente an der Riesenrutsche allerdings ein bisschen schwer. Denn hier war die Reihe ganz schön lang, und sie war ziemlich ungeduldig. Aber dann wartete sie doch brav in der Schlange.

Ein Barren, mit einer dicken Matte belegt, und zwei mit einem breiten Teppich verkleidete Bänke verwandelten sich für die Kinder in die große Rutsche, bei der sich auch Luisa und Ann Sophie immer wieder anstellten. „Die finde ich am besten“, gestand Luisa dem Zeitungsmaskottchen.

An langen Seilen schwangen sich die Kinder über den reißenden Fluss der blauen Matten. Vorsichtig erklommen sie die schwankende, nur von zwei Ringen gehaltene Brücke, um am Ende mit einem mutigen Satz in die Tiefe zu springen.

„Wir haben natürlich die spektakulärsten Geräte herausgesucht“, freute sich Simone Stegmann über die Begeisterung der jungen Sportler. „In der Schule ist meist keine Zeit, um so viele Geräte aufzubauen.“