Bei dem Unfall am Samstagabend wurde die Fahrerin dieses Pkw schwer verletzt. FOTO: Dutschek Vermischtes Schwerer Unfall in Herringhausen: 20-Jährige prallt mit Auto gegen Baum 29.11.2009, 15:41 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Herringhausen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 20-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau aus Bohmte war mit einer Beifahrerin auf der Hunteburger Straße gegen 23 Uhr in Richtung B218 unterwegs, als ihr Wagen in Höhe der Firma Oelgeschläger auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte. Die 20-Jährige wurde dabei lebensgefährlich, ihre 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt.