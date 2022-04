Ein in Brand geratenes Schweißgerät sorgte für Aufregung an der Realschule. FOTO: Thomas Oeverhaus Vermischtes Schweißgerät brannte, Keller qualmte 12.11.2008, 23:00 Uhr

Dichte Rauchschwaden hatten gestern Vormittag die Kellerwerkstatt des Schulhausmeisters und das Kellergeschoss der Realschule auf dem Kattenboll in giftig-schwarzen Qualm gehüllt. Der Grund war ein in Brand geratenes Schweißgerät. Nach Erkundung der Lage löschte die Wehr das in Brand geratene Gerät rasch ab, so dass das Feuer nicht auf weitere Materialien im Werkstattbereich übergreifen konnte.