"MaxX", das Weltspartagsgeschenk der Sparkasse Osnabrück, ist ein großer Erfolg. 66666 Plastikschweine sind weitgehend verteilt, 11111 Stück waren nachgeordert worden. Wer einen kunstvoll gestalteten "MaxX" wieder abgibt, hat eine Gewinnchance. Alle großen und kleinen Künstler nehmen an einer Verlosung teil. Nicht ganz unwichtig zu wissen ist, dass die Schweine später zu ihren Besitzern zurückkehren. Dafür sorgt eine Nummer, die einem Namen zugeordnet ist, die am Bauch des Tieres klebt.

Zusätzlich zu den bereits ausgelobten Preisen (Hauptgewinne: Motorroller und Digitalkameras) gibt es speziell für Kinder 11 Mountainbikes und 111 Gutscheine für das Nettebad Osnabrück.

In der Sparkasse in Bohmte ist mittlerweile das dritte Regal bestens mit kunstvoll gestalteten roten, gelben oder grünen Schweinen gefüllt. Allein am Donnerstag verstärkte sich die Mannschaft um 40 Gewinnkandidaten. Die Auswahl der Gewinner dürfte der Jury schwer fallen. Ob es sich um Miss Piggy, ein Ballack-Schwein, ein mit Muscheln verziertes Seeschwein, ein Spielschwein mit Kugeltrichter oder ein Streichholz-Stachelschwein handelt - die Bohmter erwiesen sich als ausgesprochen fantasievoll.

Die "Kreativ-MaxXe" für die Verlosung können bis zum 24. November bei der Sparkasse abgegeben werden. Erklärtes Ziel ist es, 3333 kunstvoll gestaltete Sparschweine zurückzubekommen. Sie werden dann in einer Ausstellung gezeigt.