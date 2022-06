Das Einzige, was fehlte, war etwas "Zählbares". Dicht dran waren die Schwefinger nicht erst in der zweiten Halbzeit, als Raspo sich Schnitzer leistete und der 2:0-Vorsprung in Gefahr geriet. Schon im ersten Spielabschnitt hatte etwa Daniel Schulte die ein oder andere Gelegenheit. Aber auch ihm läuft das Glück im Abschluss nicht gerade hinterher.