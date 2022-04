Die Geschichte ist schnell erzählt: Donna lebt mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie seit vielen Jahren auf einer kleinen griechischen Insel und betreibt dort eine Taverne. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter hat. Sie möchte herausfinden, wer denn nun wirklich ihr Vater ist, und lädt die drei zu ihrer Hochzeit ein. Jugenderinnerungen der Mutter, mädchenhafte Unsicherheit der Tochter, verletzte Gefühle und enttäuschte Liebe bieten genügend Stoff, um die größten Hits von ABBA in dieser Rahmenhandlung zu platzieren. Und damit begeisterten die Schüler der Osnabrücker GMA denn auch die 120 Gäste in Bissendorf.

Besonders Hauptdarstellerin Julia Dietsch hatte es dem Publikum angetan. Stimmgewaltig und mit großer Bühnenpräsenz verkörperte sie glaubhaft die Donna; die Rolle der erfahrenen Frau und liebevollen Mutter nahm jeder der jungen GMA-Absolventin ab. Auch Max Messler, Erstplatzierter im Wettbewerb '"'Jugend kulturell'"', überzeugte stimmlich wie darstellerisch. Unterstützt wurden die beiden von rund 20 Mitschülern der GMA. Künstlerischer Leiter Sascha Wienhausen: '"'Wir haben in Osnabrück durchaus Standortvorteile gegenüber einer Musical-Szene, wie sie etwa in Hamburg existiert. Durch die Zusammenarbeit mit den Tecklenburger Festspielen, den städtischen Bühnen, aber auch mit Unternehmen wie Solarlux können sich unsere Schüler schon viel früher vor einem großen Publikum bewähren.'"'

In Bissendorf haben die jungen Sänger und Tänzer ihre Bewährungsprobe bestanden, die Zuschauer zollten ihnen stehende Ovationen. Zumal sie auch entsprechend eingestimmt waren: Vor dem Bühnenprogramm und in der Pause wurden vom Catering-Service der '"'Alten Fabrik'"' in Osnabrück allerlei mediterrane Leckereien serviert, dazu sorgte das Duo Sakis und Marco für Partylaune. Griechische Evergreens wie '"'Zorba's Dance'"' und das '"'Mädchen aus Pyräus'"' durften dabei natürlich nicht fehlen. Aber die Gäste erfreuten sich auch an '"'Ein bisschen Spaß muss sein'"' und dem spanischen '"'Baila Me'"' der Gipsy Kings. Überraschend? Nun ja, schwedische Popsongs hätte schließlich auch nicht jeder bei einer griechischen Nacht erwartet.