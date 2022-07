«Das Spiel wird extrem schwer, es handelt sich um zwei etwa gleichstarke Mannschaften», sagte Hamren in Kosin bei Kiew. Schweden habe in den vergangenen Jahren dreimal gegen die Ukraine gespielt und einmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. «Aber die Ukraine tritt vor Heimpublikum an, deshalb ist sie gegen uns Favorit», betonte Hamren. In der Gruppe spielen außerdem noch England und Frankreich.