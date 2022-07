Auch in Hamburg war das Public Viewing trotz Regenwetters mit gut 60 000 Menschen sehr gut besucht, überall in Deutschland waren Kneipen und Cafés picke-packe-voll. Die große Mehrheit der Fans war schon vor dem Spiel überzeugt gewesen, dass die deutsche Elf zum vierten Mal nacheinander das Halbfinale eines großen Turniers erreichen würde. Die Fans freuen sich nun auf einen Fußballklassiker am Donnerstag: Es geht gegen England oder Italien.

Bereits in der ersten Hälfte des EM-Viertelfinales hatten die Hunderttausenden ein gutes Dutzend Mal den «Tooor»-Schrei auf den Lippen, doch das Team von Jogi Löw vergab viele gute Chancen. Als Philipp Lahm in der 39. Minute zum 1:0 traf, klang der Torjubel umso befreiter.

Blau-weißer Jubel dann in Minute 55 beim 1:1-Treffer. Doch der währte nur ganze sechs Minuten, bis Sami Khedira mit voller Wucht zum 2:1 traf. Nach dem vierten deutschen Tor sangen nicht nur die Fans im Danziger Stadion, sondern auch die auf den Fanfesten «Oh, wie ist das schön». Viele reckten selbst gebastelte Pokale oder aufblasbare Trophäen in die Höhe.

Im Danziger Stadion jubelte Angela Merkel mit den mehr als 10 000 deutschen Fans über den Sieg. «Ich als deutsche Bundeskanzlerin bin natürlich hier, um meiner Mannschaft die Daumen zu drücken», hatte sie vor dem Spiel gesagt. Eine politische Dimension des Matches sehe sie nicht, es gehe hier schlicht um ein Fußballspiel.

Griechisches blau-weiß statt bayerisches weißblau in München: In Gaststätten und Restaurants fieberten viele der 20 000 griechischen Einwohner der Landeshauptstadt mit ihrem Team - in keiner anderen Stadt wohnen mehr Griechen. Überhaupt waren viele der zahlreichen griechischen Restaurants in Deutschland am Freitag blau-weiße Inseln im schwarz-rot-goldenen Fan-Meer. Meist schauten aber Griechen und Deutsche gemeinsam das Spiel.