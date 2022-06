Zusammen mit ihren Klassenkameraden Philip und Jennifer gehören sie zu den ersten, die gemäß dem neuen Schulmodell bereits nach der vierten Klasse auf das Gymnasium gekommen sind. Insbesondere das so genannte Lesetagebuch, was für die gesamte fünfte Klasse auf dem Unterrichtsplan steht, hat die Neugymnasiasten ziemlich verzweifeln lassen.

"Da mussten wir in kurzer Zeit ein ziemlich kompliziertes Buch mit 309 Seiten lesen, die Kapitel zusammenfassen und am Ende sogar eine richtige Rezension schreiben. Das war schwierig, und viele haben das nur sehr schwer hinbekommen", meint Philip.

Dass es aber gerade auch die Eltern sein können, die für Schulstress bei ihren Kindern sorgen, kann Jennifer berichten: "Ein Mädchen, das ich kenne, hat ziemlich schlechte Noten, und ihre Eltern sagen immer, dass sie lernen und besser werden muss. Ihr Bruder und ihre Eltern waren früher selber sehr gut in der Schule. Das Mädchen ist manchmal schon richtig mutlos und hat gar keine Lust mehr zu lernen."

Auch der angehende Abiturient Jan kennt Schulstress ganz gut. "Gerade in der Zeit der Facharbeit, wo wir in sechs Wochen eine wissenschaftliche Arbeit von 15 Seiten in unserem Leistungskurs schreiben müssen, ist heftig. Zwar sollen eigentlich daneben keine anderen Hausaufgaben aufgegeben werden, aber manchmal halten sich die Lehrer nicht ganz daran." Dass der Leistungsdruck größer wird, je näher es zum Abitur geht, weiß auch Jans Schwester Anna aus der achten Klasse: "Wenn ich fast jeden Tag acht oder neun Stunden in der Schule bin und dann auch noch Hausaufgaben machen muss, komme ich kaum noch zu meinen Hobbys wie Trompete spielen und Schwimmen."