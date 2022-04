Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Schulen werden gleich behandelt 22.12.2008, 23:00 Uhr

Gleiches Recht für alle: Die neu einzurichtenden Ganztagsangebote an den Grundschulen in Badbergen und Nortrup wird die Samtgemeinde Artland neben den bestehenden Ganztagsangeboten in Menslage und Quakenbrück gleichrangig unterstützen. Diesen Beschluss fasste der Artländer Samtgemeinderat einstimmig.