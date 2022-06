Seine Reise- und Abenteuerromane machten den Sachsen Karl May zu Beginn der 1890er Jahre zu einem verehrten und wohlhabenden Mann. Mit mehr als 200 Millionen verkaufter Bücher in über 40 Sprachen ist er bis heute der auflagenstärkste deutschsprachige Autor.

Unter dem Titel "Karl May - Imaginäre Reisen" widmet das Deutsche Historische Museum in Berlin dem 1842 in Ernstthal bei Chemnitz geborenen Sohn aus einfachen Verhältnissen eine große biografische Ausstellung. Dabei geht es den Kuratoren vor allem darum, den Lebensweg Mays vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte zu erzählen. Die Erfolgsstory des ehemaligen Volksschullehrers und Zuchthäuslers, so postuliert die Ausstellung, wäre dreißig Jahre zuvor oder dreißig Jahre später nicht möglich gewesen.

Denn mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 begann nicht nur eine Ära des wirtschaftlichen Aufschwungs. Es öffneten sich auch neue Horizonte: Auswanderer schrieben von ihren Erlebnissen in der "Neuen Welt", Pilgerreisende brachen in den Nahen Osten auf, die europäischen Großmächte wetteiferten um neue Kolonien in Afrika. Durch halb Europa tourten Shows mit Indianern oder "Wilden" aus dem Urwald.

Karl May befriedigte den Wissensdurst der Menschen auf seine eigene Weise: In seinen Abenteuergeschichten von Wüsten und Wigwams, von Bazaren und Büffelherden versah er die exotische Ferne mit romantischen Helden, die unverkennbar von christlichen Werten geprägt waren. So holte er fremde Welten in deutsche Kinderzimmer und Wohnstuben.

Die Ausstellung führt vor Augen, dass Karl May der richtige Mann zur richtigen Zeit war - in mehrfacher Hinsicht. Verurteilt wegen diverser Betrügereien, wird er 1874 aus dem Zuchthaus entlassen und bekommt im boomenden Zeitschriften- und Verlagswesen eine zweite Chance. Unter Pseudonym schreibt er einige erfolgreiche Kolportageromane. Seit den 1880er Jahren aber verlegt er sich zunehmend auf Reiseerzählungen. Sie führen ihn bis Südamerika und China, vor allem aber in den "Wilden Westen" und den Orient. In seinen Büchern spiegelt May eine Zeit, in der die Welt neu vermessen wird und die Grenzen des Wissens ständig erweitert werden. Gegenüber seinen zahlreichen Bewunderern erliegt May sehr bald der Versuchung, sich selbst als Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi auszugeben und zu inszenieren. An besonders glühende Fans verschickt er sogar Pferdehaar, von dem er behauptet, es seien Locken Winnetous. Das glückstrunkene Dankesschreiben einer Schweriner Gräfin belegt, dass Mays Maskerade von seinen Verehrern nicht im geringsten angezweifelt wurde. Dabei war der Schriftsteller zu diesem Zeitpunkt nie an einem der von ihm so packend geschilderten Orte gewesen. May recherchierte in Reiseführern, ethnologischen Sachbüchern und Atlanten, der Rest war Fantasie.

Erst als 57-Jähriger verließ der Schöpfer Winnetous erstmals den europäischen Kontinent: 1899/1900 war May sechzehn Monate im Orient und in Asien unterwegs, später in den USA. 1908 reiste er mit seiner zweiten Frau Klara für vier Monate auch in die USA. Allerdings führte ihn die touristische Tour nie weiter westlich als Buffalo und die Niagara-Fälle. Mit der Jahrhundertwende setzt auch eine Lebenswende ein: In seinem wenig beachteten Spätwerk stilisiert sich May als Verkünder einer Menschheitsutopie, welche die Wandlung vom Gewalt- zum Edelmenschen propagiert.