Schotter soll Asphalt ersetzen 13.01.2010

Ein aktuelles Thema schnitt der Vorsitzende Jörg Rissling-Erdbrügge am Montag während der Jahresversammlung des Landvolkverbandes Neuenkirchen i.O. an. „Man wird in den kommenden Jahren darüber nachdenken müssen, ob alle asphaltierten Wege in den Außenbereichen des Ortes tatsächlich asphaltiert sein müssen oder ob nicht ein Teil davon in Schotterwege umgewandelt werden kann“, stellte der Landwirt in den Raum.