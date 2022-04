Zum Schützenfest gibt am Samstag gegen 14 Uhr das Schützenmusikkorps Hartlage-Lulle vor der „Alten Post“ den musikalischen Startschuss. Die Hartlager sind übrigens seit 40 Jahren auf dem Schützenfest in Ankum dabei. Ab 13.45 Uhr verteilt der Schützenvorstand einheitliche T-Shirts an Kinder, die erstmals am Umzug teilnehmen. Kurz nach 14 Uhr startet der Kinderumzug zum Brunning zu Schießwettbewerben und Kinderbelustigung. Gegen 18 Uhr erfolgt die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares.