Nach der allgemeinen Begrüßung nahm sich das kompetente Trainerteam um Stephanie Schnuck, Anne Erben, Marcus Reyer und Hans-Peter Meyer der Kids an und vollzog zunächst einige Aufwärmübungen ohne Ball und Schläger. Im Anschluss daran folgten erste Ballgewöhnungs-, Lauf- und Technikübungen mit Schläger und Ball, um Koordination und Geschicklichkeit zu trainieren. Geduldig führten die sportlichen Leiter in die theoretischen Grundlagen des Tennissports ein und beantworteten die Fragen der Kinder wie „Was sind Vor- und Rückhand?“. Danach standen kleine Spiele auf dem T-Feld, dem auf vier Felder um das Netz verkleinerten Feld, auf dem Programm. Darunter auch der aus dem Tischtennis bekannte Rundlauf. Am Ende des Schnuppervormittags galt es die Bälle einzusammeln und den Sandplatz mit einer Metallmatte abzuziehen, um auch der nachfolgenden Spielgruppe einen Platz im Top-Zustand zu hinterlassen.