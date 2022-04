Als wäre das nicht Unheil genug, gerät der geliebte Stoff auch noch in die Fänge von Raffky (Realdarsteller Mandy Patinkin), dessen fieser Charakter sich in Hab-gier und Diebeslust erschöpft. Zahllose Gefahren sind zu überstehen, bis Elmo seine Decke wieder an die flauschige Wange schmiegt: Ein Riesenhuhn greift an, die Müllkippenkönigin erpresst ,,Schmatzbären", und ein durchtriebener Trupp Krabbelkäfer ist dem kleinen Monster auch auf den Fersen.