Stellvertretende Landrätin Margret Berentzen konnte unter den vielen Gästen u.a. MdL Bernd-Carsten Hiebing und als lebende Modemodelle Schülerinnen und Schüler der Hans-Böckler-Realschule aus Bochum begrüßen, die zur Zeit Studientage im benachbarten Jugend- und Gästehaus verbringen. Schmuck und Kleidungsstücke seien immer von praktischem Nutzen gewesen, die auch den jeweiligen Typ unterstrichen hätten, sagte Margret Berentzen zur Eröffnung der Ausstellung. Schmuck- und Kleidungsstücke aus dem Emsland stünden im Mittelpunkt der Ausstellung, die bis zum 12. Oktober zu sehen ist. Als Brücke zwischen den hier gefundenen Schmuckstücken der Frühzeit und der emsländischen Trachtenkleidung der Neuzeit sei der schlaglichtartige Überblick über die Geschichte der gezeigten Mode zu verstehen. Dank gebühre vielen Privatleuten für die zur Verfügung gestellten Exponate. Mit Stolz könne man auf eine vielfältige Kulturszene im Emsland schauen, die dank des großen Engagements der Ausstellungsmacherin Silke Surberg-Röhr und ihres Teams prachtvoll in der Ausstellung aufbereitet worden sei. Sie appellierte an alle Schulen, das museumspädagogische Angebot der Ausstellung zu nutzen.

Eine ,,Zeitreise durch die Welt der Mode" unternahmen die Schülerinnen und Schüler der Bochumer Realschule unter der Regie von Angharad Beyer und Andreas Sturm vom Ensemble ,,rete amicorum" aus Aachen. Auch Silke Surberg-Röhr agierte als Moderatorin und setzte mit der Vorstellung einer glänzenden Damenmode aus dem Frühbarock einen farbigen und brillanten Schlusspunkt, der viel Beifall hervorrief. Das Modell der spanischen Mode galt als Vorläufer der emsländischen Volkstracht. Ein enggeschnürtes Mieder, Rüschchenstulpen und Unter- und Oberrock erinnerten an die Tracht der Drei Musketiere.

Die ,,Emsländische Tracht als ländliche Mode des 19. Jahrhunderts" wurde den Gästen beim Rundgang durch die Ausstellung von Ursula Feldmann von der Firma HAGERTEX in Emsbüren näher gebracht. Die französische und spanische Mode seien für die emsländische Tracht von Bedeutung gewesen, erläuterte sie. Die Mode im 19. Jahrhundert sei eine bürgerliche Kleidung und Vorbild für die emsländischen Trachten gewesen. Um 1830 bis 1850 seien die Capes immer länger geworden und die anfangs blauen, grünen, braunen und roten Farben immer dunkler und gedeckter. Auf vielen fotografischen Belegen aus dem Jahre 1890 sei zu ersehen, dass die schwarze Farbe vorherrschend war. Sie sei einerseits eine Modefarbe gewesen, andererseits habe sie aber auch den Trauervorschriften der Kirche entsprochen. Aber reiche Verzierungen wie eingewebte Blumenmuster, Samtbänder und Spitzen sorgten für Glanz und Auflockerung. Im Laufe der Jahre habe sich der lange Rock mit Zier- oder Sackschürze entwickelt. Capes, Tücher und Hauben als Schmuckstücke seien in Mode gekommen. In Heimarbeit seien die Schmuckstücke vor allem in Sachsen und Thüringen angefertigt worden. Besonders die Hauben seien als Schmuck- und Wertgegenstände durch die fahrenden Händler verbreitet worden. An der Breite der Haubenschmuckbänder habe man auch die Zugehörigkeit zur Religion erkennen können.