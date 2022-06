Allein der Erfolg in einem Klassefeld in der Ukraine verdient höchste Beachtung. Noch mehr mit Blick auf die Tatsache, dass Kathrin als „Küken“ in der Konkurrenz am Ende auf dem höchsten Treppchen stand, denn sie wird erst 17 im Dezember.

„Sie ist ein totaler Wettkampftyp, im Wettkampf zwei Klassen stärker als im Training, was bei den meisten umgekehrt ist, weil sie einfach Spaß am Turnier hat“, beschreibt Füchtmeyer die Qualitäten von Kathrin. Zudem sei sie technisch „sehr stark“, für ihr Alter bereits kräftig und im Übrigen ein „Schlitzohr“ auf der Matte. So trat sie in Kiew auf, wo sie fünf Kämpfe bestritt und gewann und damit nachhaltig auch beim Verband auf sich aufmerksam machte. Schließlich stehen in 2008 die Welt- und die Europameisterschaft an, auf die Kathrin nun zumindest mit einem Auge schielen darf, auch wenn Füchtmeyer meint: „Mal gucken, wie sie sich weiterentwickelt.“

Beim Übergang vom U-17- in den U-20-Bereich wechselte die Osnabrückerin die Gewichtsklasse (von 48 auf 52 Kilogramm), um auch hier sofort an die Erfolge im U-17-Bereich (WM-Dritte 2007) anzuknüpfen: Als Deutsche Vizemeisterin setzte sie auch als Zweite beim Turnier im belgischen Arlon ein Zeichen Richtung Susi Zimmermann (Frankfurt/Oder), die als 19-Jährige zumindest im Moment die besseren Karten in dieser Gewichtsklasse mit Blick auf WM und EM hat.

Doch Kathrin hat sich durch den Triumph von Kiew als echte Alternative aufgedrängt, was auch möglich war, weil sie als Schülerin der Realschule In der Wüste für Training und Wettkampf viel Verständnis bei den Lehrern findet.