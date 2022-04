Schirmbeck hatte sich in den vergangenen Wochen stets auf die mehr als 30 Jahre alte Regelung berufen. Nach seinem Verständnis seien damit auch die Fahrten rechtlich abgedeckt gewesen, die er nicht als Landkreisvertreter, sondern in anderer Funktion (zum Beispiel als Bundestagsabgeordneter oder Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats) unternommen habe. Dieser Argumentation wollte die Grünen-Fraktion nicht folgen – sie veranlasste eine detaillierte Prüfung der Schirmbeck-Dienstfahrten der vergangenen zwei Jahre, mit denen sich vor einigen Tagen auch der Rechnungsprüfungsausschuss befasste (wir berichteten). Zu Buche stehen 290 Fahrten in zwei Jahren. Nach den weiteren Angaben von Kassing entfallen davon 96 Transfers, in denen Schirmbeck in erwähnter anderer Funktion im Dienstwagen gefahren worden sei. Für diese Anzahl hätten sich nun die Kreisausschussmitglieder auf die Vergleichssumme von 41.570,10 Euro geeinigt.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Volker Neumann (SPD), der nicht Mitglied im Kreisausschuss ist, zeigte sich von der „gewaltigen Summe überrascht“, insofern könne man mit dem Vergleich „gut leben“. Für ihn sei diese Angelegenheit damit erledigt – auch im Hinblick auf die weitere Vergangenheit. Eine Prüfung aller Schirmbeck-Dienstfahrten vor 2007 sei mit einem „riesigen Kosten- und Verwaltungsaufwand“ verbunden, „deswegen sollten wir es dabei belassen“.

Schirmbeck bestätigte gestern Abend den geschlossenen Vergleich, „ich habe die Summe auch schon überwiesen“. Er sei froh über die Einigung und wolle jetzt in Ruhe darüber nachdenken, wie er künftig seine Mobilität sicherstellen könne.