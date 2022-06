Jeder kennt sie – die schillernden Häuschen aus Kalk, die in allen Farben, Formen und Größen an den Stränden der Weltmeere liegen. Meist schenken die Spaziergänger diesen Kunstwerken der Natur nur wenig Beachtung. So ging es früher auch Ulf-Dieter Begemann, den es schon immer in ferne Länder gezogen hat. 1993 hatte er auf den Philippinen sein Schlüsselerlebnis. In Begleitung des deutschen Botschafterehepaares waren er und seine Lebensgefährtin zu einer kleinen, traumhaft schönen Insel gefahren. Plötzlich tauchte ein junger Mann aus dem Dickicht auf, der Dutzende von Schnecken im Gepäck hatte und diese den Urlaubern feilbot.

Die gelb-braunen Gehäuse waren von bizarrer Gestalt. Sofort war Ulf-Dieter Begemann hellauf begeistert und kaufte dem Filipino eine Handvoll davon ab. Zu Hause in Hasbergen-Gaste besorgte er sich einschlägige Bestimmungsliteratur und fand heraus, dass er jetzt stolzer Besitzer von Stachelschnecken der Art "Chicoreus brunneus" war. Der Grundstock für seine heutige, sehenswerte Sammlung war gelegt. Als Rentner kann er sich inzwischen intensiv seiner großen Leidenschaft widmen.

Wer den 61-Jährigen in seinem Arbeitszimmer besucht, ist auf Anhieb erstaunt – nicht wegen der prachtvollen Exponate, sondern wegen der geballten Ladung an schwarzen Metallschränken. In Hunderten von Schubladen lagern die kleinen Schätze. Alle 8000 Schnecken hat Ulf-Dieter Begemann katalogisiert und feinsäuberlich mit einer Zahl versehen. Auf Karteikarten stehen der Name und die Besonderheiten des jeweiligen Gehäuses – außerdem, wo es der Sammler gefunden oder gekauft hat."Schauen Sie einmal hier", sagt Ulf-Dieter Begemann und zieht eine der Schubladen heraus. Auf Deckeln von Filmdosen sind darin ein paar Dutzend kegelartige Objekte verstaut. Die bizarre Musterung dieser Gehäuse gleicht dem feinen Dekor altchinesischen Porzellans. Die Meister aus dem Fernen Osten haben offenbar schon vor Jahrtausenden ihr Vorbild in der Natur gefunden. "Einige der Kegelmuscheln sind giftig und können auch für Menschen gefährlich werden", erzählt der Hasberger. Heute weiß er das – in seiner Sturm- und Drangzeit als Sammler Mitte der neunziger Jahre noch nicht. Beim Tauchen im Indischen Ozean steckt er die lebenden Schnecken einfach in seine Badehose. Von Fischern erfuhr er später, dass er Glück hatte. Die Weichtiere verschießen nämlich Pfeile, die tödlich sein können.

Zu den Lieblingen von Ulf-Dieter Begemann gehören die "Xenophoriden" oder "Trägerschnecken". Um sich vor Feinden zu schützen, tarnen sie sich mit Dingen, die sie am Meeresgrund "finden". Sie heften Glas, Metall, Korallenstücke oder auch Haifischzähne an ihr Gehäuse. Ein wenig ähneln diese Stücke Bastelarbeiten.Vor einigen Wochen ist der Mann aus Gaste mit 13,5 Kilogramm neuem Material von einer mehrwöchigen Traumreise nach Vietnam zurückgekehrt. Auf seinen Touren, die ihn inzwischen in 65 Länder geführt haben, hat er immer ein Exemplar des Artenschutzabkommens dabei, um am Flughafen nicht in Konflikte zu kommen. Auch das Reinigungsbesteck ist stets im Gepäck. Schnecken werden lebend gesammelt. Damit sie nicht anfangen zu stinken, müssen sie möglichst schnell ausgekocht und mit Pinzette, Skalpel und feinen Bürsten gesäubert werden. In den Tropen legt Ulf-Dieter Begemann die Häuschen auf den Boden oder vergräbt sie sogar im Erdreich. In der feuchtwarmen Witterung zersetzen Bakterien Gewebereste binnen weniger Tage."Manche Schnecken sind leider nicht am Strand oder im Flachwasser zu finden", hat der 61-Jährige erfahren. Diejenigen, die weit unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrund leben, kommen durch tollkühne Taucher oder die Schleppnetze der Tiefseefischer ans Tageslicht. Die wertvollsten Stücke landen ausnahmslos in den großen Naturkundemuseen der Welt. Ulf-Dieter Begemann ist vor diesem Hintergrund stolz, ein 65 Zentimeter langes Exemplar einer Röhrenschnecke zu besitzen. Diese "Kuphus polythalamia" sei die einzige ihrer Art, die in den vergangenen 15 Jahren weltweit angeboten wurde, berichtet er.

Und wie war das nun mit den merkwürdigen Rennschnecken? Der Hasberger Sammler schmunzelt. Die Begegnung mit ihnen hat er vor einigen Jahren gemacht. Damals war er am Spülsaum eines Strandes unterwegs und sah Schnecken, die er unbedingt haben wollte. Doch bevor er sie zu packen bekam, haben sie sich blitzschnell in ihren Röhren tief in den Sand zurückgezogen.